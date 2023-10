Sobrang proud sa ‘anak’: Ruffa suportado si Kathryn 

Sobrang proud si Ruffa Gutierrez sa ‘anak’ niyang si Kathryn Bernardo, ha!

Kung matatandaan, naging anak nina Ruffa, Herbert ‘Bistek’ Bautista si Kathryn sa ‘The House Arrest Of Us’ kung saan ay co-star din nila si Daniel Padilla.

Aminado si Ruffa na naging malapit sila ni Kathryn dahil sa proyektong ‘yon. Eh si Daniel naman ay inaanak ng aktres at sobrang lapit siya sa nanay nito na si Karla Estrada kaya noon pa ay malapit siya sa boyfriend ng dalaga.

At bakit sobrang proud si Ruffa kay Kathryn?

Ang galing daw kasi ng ni Kathryn sa pelikulang ‘A Very Good Girl’. Sa second week nga ng pelikula ay nanood si Ruffa at halos puno raw ang sinehan.

“Ang galing ni Kathryn. Gustong-gusto namin ng mga kasama ko ang movie,” tsika ni Ruffa.

Sa bait daw ni Kathryn, talagang palaging nakasuporta rito si Ruffa.

“She’s so nice. I really like her and Daniel,” sey pa ni Ruffa.

Isa rin si Ruffa sa maraming masaya sa tagumpay nina Kathryn, Daniel sa kani-kanilang career.

Bongga!