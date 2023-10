Sara maagang binubugbog – Imee

Naniniwala si Senadora Imee Marcos na may halong galit ang pagtanggal ng confidential fund kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng 2024 national budget.

Aniya, sa 2028 pa ang presidential elections pero 2023 pa lamang ay binabanatan na si VP Duterte.

“Well, sinabi ko na noon pa may halong galit. Parang hindi ko maintindihan kung sino ang nagmamadali, ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubogbog na ‘yong frontrunner, ika nga?” komento ni Marcos sa panayam sa DZBB.

“Hindi naman totally politika pero ‘yong tono kung minsan sobrang galit, sobrang personal eh nakakaduda. Kung talagang intel fund lang eh ‘di tanggalin, tapos! Pero marami pang salita, marami pang banta eh nahahaluan ng kung ano-ano eh,” dagdag ni Marcos nang matanong kung pinopolitika na si Sara.

Sinabi ni Marcos na nararapat lamang mabigyan ng confidential fund ang Office of the President pati na ang Office of the Vice Pre­sident.

Matatandaan na tinanggal ng Kamara de Representantes ang P500 milyong confidential fund ng OVP at P150 milyon sa Department of Education kung saan namumuno si VP Duterte. (Dindo Matining)