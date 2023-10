‘Sampal’ sa Kamikazee? Jose, Wally proud na nakapag-pictorial sa Sorsogon

Ang bongga-bongga talaga ng Sorsogon, ha! Sunod-sunod na bigating performers ang nakisaya sa pagdiriwang nila ng Kasanggayahan Festival.

Ang Legit Dabarkads na sina Jose Manalo at Wally Bayola ang sumunod na nagpasaya sa mga Sorsoganon after nina Vice Ganda, Lassy Marquez, at MC Muah.

Tulad ni Vice, tila sampal sa bandang Kamikazee ang ginawang pagbisita at pagpi-pictorial ng JoWa sa controversial na tourist attraction ng probinsya, ang 16,000 illuminated blue roses sa Casiguran.

Proud na proud ang dalawa sa pictorial nilang iyon at super flex sa social media.

Matatandaang hindi na pinag-perform ni Governor Boboy Hamor ang bandang Kamikazee na nagpasikat ng kantang ‘Narda’ dahil sa pagtanggi raw ng mga ito na magpa-picture sa pinagmamalaking tourist spot ng Sorsogon.

Anyway, bentang-bentang ang mga patawa at song numbers nina Jose, Wally sa nasabing event.

Hanggang Sorsogon ay ‘Mayor’ ang tawag kay Jose ng mga tao. Ibig sabihin nun, super watch sila ng noontime show na ‘E.A.T.’ sa TV5. Bongga!

Sa pagpunta nga nina Jose, Wally, pati nina Vice, MC, Lassy sa Sorsogon ay nagmistulang labanan ng ‘E.A.T.’ at ‘It’s Showtime’ ang nasabing festival, ha!

Ang tanong — kelan naman kaya bibisita sa kanila ang mga host ng ‘Eat Bulaga’ ng GMA-7, TAPE, Inc.? Sana next time, mag-‘G sa Gedli’ rin doon sina Isko Moreno at Buboy Villar. Wala kasi sila sa line up ng performers sa mga susunod na araw hanggang sa katapusan ng festival.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)