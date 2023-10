Raymart Escobido sungay ng Stags; Jun Roque siga sa Altas

KINAPITAN ng San Sebastian College-Recoletos si Raymart Escobido upang payukuin ang Emilio Aguinaldo College, 86-70, sa 99th NCAA Seniors Basketball Tournament elims sa Filoil Ecooil Centre sa San Juan Linggo ng hapon.

Tumikada si Escobido ng 23 points habang bumakas si Jessie Sumoda ng double-double na 14 markers at 10 rebounds para sa Golden Stags na umangat sa 3-4 win-loss record. Dausdos ang Generals sa 4-3 tabla sa pang-apat sa Jose Rizal University.

Labis ang kasiyahan si John Kallos sa ipinakitang kinang ng kanyang mga bataan.

“Napakalaking bagay na magtiwala kami sa bawat isa. Alam mo naman sa kahit anong bagay, ang importante ay nagtitiwala ka. You cannot do something kung walang tiwala sa iyo yung mga nasa paligid mo,” saad ng Quiapo-based squad coach.

Halos kontrolado ng Baste ang buong laban kung saan ay sinisiw nina Escobido, Sumoda at James Una ang depensa ng mga basketbolista ng Gen. Luna.

Umabante ng 11 puntos ang SSC-R sa pagtiklop ng second quarter, 42-31. Umabot hanggang 19 pts. ang nilamang pa sa fourth quarter, 71-52 may 7:05 sa orasan.

Kinalos naman ng University of Perpetual Help System Dalta (3-4) ang defending champion Colegio De San Juan De Letran (0-7), 74-59, sa pangalawang laro sa walastik na salang ni Jun Roque, umiskor ng 22 at kumalawit ng 11 boards.

(Elech Dawa)