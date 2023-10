Puwersahang pagbakwit sa mga pasyente, katulad na rin ng bitay – WHO

ITINULAD ng World Health Organization (WHO) sa bitay ang puwersahang paglilikas sa mga pasyenteng nakaratay sa mga ospital sa southern Gaza.

Nauna nang nagbabala ang Israel sa mga Palestinian na lisanin na ang northern Gaza para hindi madamay sa ilu­lunsad nilang pag-atake sa grupong Hamas bilang ganti sa sorpresang pambobomba ng mga ito noong nakaraang Sabado.

“WHO strongly condemns Israel’s repeated orders for the evacuation of 22 hospitals treating more than 2,000 inpatients in northern Gaza. The forced evacuation of patients and health workers will further worsen the current humanitarian and public health catastrophe,” ani WHO sa isang pahayag.

Anila, peligroso ito para sa mga pasyenteng nasa malubhang kondis­yon, partikular sa mga nasa intensive care o umaasa sa life support, mga bagong panganak sa incubator, mga pa­syenteng sumasailalim sa gaemodialysis at mga buntis na may komplikadong kalagayan.

“They and others “all face imminent deterioration of their condition or death if they are forced to move and are cut off from life-saving medical attention while being evacuated”, giit ng WHO.