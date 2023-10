Nakakatakam daw with coffee: Barbie ‘di ‘pandesal’ ni Jak o David ang gusto

Ang bongga rin ni Barbie Forteza dahil ang tsika niya kay Wilson Lee Flores ng Kamuning Bakery ay mahilig siyang kumain ng classic pandesal na sinasabayan niya ng pag-inom ng coffee.

Biro tuloy ng iba, hindi ‘pandesal’ ng boyfriend niyang si Jak Roberto ang type ng young actress, o kaya ay ang ‘pandesal’ ng ka-love team niyang si David Licauco.

Eh pag nagpapakita kasi ng abs sina Jak, David ay talaga namang marami ang natatakam sa ‘pandesal’ nila, ha!

Dahil nga pala sa celebration ng annual World Pandesal Day ngayong October 16 ay tinanong ni Wilson si Barbie kung ano ang type niyang palaman sa pandesal?

“For me, my favorite is ‘yung classic pandesal sa brewed coffee,” sey ni Barbie.

Anyway, ang bongga ni Wilson at ng Kamuning Bakery dahil mamimigay raw sila ng 100,000 pandesal ngayong Lunes.

Marami raw mga celebrity ang darating sa bakery ni Wilson ngayong Lunes para maki-join sa kanilang selebrasyon ng World Pandesal Day.

“Nakausap ko nga si Mother Lily Monteverde sa cellphone, gusto nga raw niyang pumunta rin, pero hindi na siya masyadong lumalabas ng bahay,” tsika pa ni Wilson. (Jun Lalin)