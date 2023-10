Mga Pinoy sa Gaza sapilitan nang pauuwiin

SAPILITAN nang ililikas ng pamahalaan ang mga Pinoy sa Gaza matapos ideklara ng Department of Foreign Affairs (DFA) na isinailalim na nila ito sa Alert Level 4 na nanga­ngahulugan ng mandatory evacuation sa mga Pilipino na nasa mapanganib na lugar.

Kasunod ito ng pahayag ng Israel na kaila­ngang umalis na sa lugar ang mga sibilyan na nasa Gaza border sa lalong madaling panahon para hindi sila madamay sa gagawin nilang pag-atake sa Hamas.

“Ibig sabihin ng mandatory hindi ‘yung pupuntahan namin kayo tapos hahatakin lumabas. Pero sinasabihan na namin sa inyo lumikas na. Kung maiiwan kayo diyan, we can’t stop you, we cannot prevent it,” ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega sa isang panayam sa radyo.

Idiniin ni De Vega na nagpapatupad ang gobyerno ng mandatory evacuation dahil sa tumitinding tensiyon sa Gaza at Israel pero nasa desisyon na umano ng mga Pilipino kung hindi sila susunod.

“Nasa inyo na ‘yan kung may mangyari sa inyo. Kasi gyigerahin na sila ng Israel,” dagdag nito.

Aniya pa, posibleng hindi na nila matulungan ang mga Pinoy sa Gaza sakaling lumala ang sitwasyon dito.

Sa kasalukuyan aniya ay may 100 Pinoy ang nasa southern Gaza at naghihintay na makatawid sa Egypt para makabalik sa Pilipinas.

Handa na umano sila sa paglilikas sa mga ito patungong Egypt pero naghihintay pa rin sila dahil sarado at walang makapasok o makalabas pa sa Gaza.

Samantala, walong Pinoy naman na kabilang sa unang batch ang ililikas ng Department of Migrant Workers (DMW) mula sa Tel Aviv na inatake na rin ng militanteng Hamas noong naka­raang mga araw.

Posibleng dumating ang mga ito sa Pilipinas bukas, araw ng Martes.

May 22 pa mula sa mahigit 30,000 Pinoy sa Israel ang naghayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas para makaiwas sa panga­nib ng digmaan.