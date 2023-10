May bagong album: Regine ‘di isusuko singing career

After six years ay maglalabas ulit ng bagong album si Regine Velasquez-Alcasid.

Sabay na inanunsyo ng Star Music at ni Regine ang kanyang upcoming new album na ‘Reginified’.

“I just want to let you guys know that I will be recording a new album under Star Music and its going to be called — actually, nanggaling ’to sa inyo eh — ‘Reginified’. So watch out for that,” sey ng Asia’s Songbird.

Ang ‘Reginified’ ay naglalaman ng mga kantang na-cover or na-perform niya sa ‘ASAP Natin ’To’ o sa mga concert.

Ang first single nga ng ‘Reginified’ ay ang 1987 hit song ‘It Must Have Been Love’.

Pasado naman ‘yon sa original singer ng kanta na si Roxette.

“Nice take on IMHBL (‘It Must Have Been Love),” sey nito sa Facebook post.

“Oh wow!!!! Just wanted to say thank for this beautiful song. Thank you @RaulMitra for your masterful work. #Reginified,” reply naman ni Regine sa X (dating Twitter) na naka-attach ang screenshot ng nasabing Facebook post ni Roxette.

Samantala, pasok agad sa Top 4 ng iTunes Philippines ang ‘It Must Have Been Love’ ni Regine at inaabangan na ang iba pang kantang ire-reginify niya sa kanyang ‘Reginified’ album.

Ang bonggels talaga ni Regine. Hinding-hindi talaga niya isusuko ang kanyang singing career kaya naman masaya ang kanyang fans, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)