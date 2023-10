Magdyowa na? Markus, Lou nilait ng mga fan ni Janella

Nakatikim ng malulupit na salita si Lou Yanong mula sa mga fan nina Markus Paterson at Janella Salvador.

Kasi nga, nag-post si Markus ng mga photo na magkasama sila ni Lou, at sa unang tingin, very sweet sila, ha!

“Contrast cuteness,” caption ni Markus.

At `yun na nga, hindi ‘yon nagustuhan ng mga fan ni Janella. Kung ano-ano na ang pinagsasabi nila, at damay nga si Lou.

Heto nga ang chika nila:

“Janella pa rin, mas Maganda.”

“Kayo ba? Bakit? Lol.”

“Lou ‘wag yan!”

“Patay may bagong aanakan na naman. My God Lou no! Wag si Lou, Markus. Please lang. Gusto ko masaya si Lou.”

“Bakit si Markus pa Lou? Wag naman sana.”

“Ay sobrang hindi bagay. Ang layo naman kay Janella.”

“Sana magbalikan na lang kayo ni Janella.”

Pero siyempre, pumalag din ang mga nagmamahal kay Markus, na sabi nga, matagal na silang hiwalay ni Janella.

“2023 na grabe pa kayo mag-judge. Eh ano kung sila na. wala naman kayong ambag sa pagkatao nila. Si Janella nga hindi nagsasalita, kayo ang dami niyong satsat.”

“Wag kayong mga pakialamera mga Marites. Kaloka kayo.”

“OA ang mga toxic dito, parang mga perfect. Mga pakialamera. Buhay n’yo ang ayusin ninyo!”

Well, hindi talaga basta-basta mapaglalayo ang dating magdyowa, lalo na at may anak sila, ha!