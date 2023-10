Maey naloka sa bugbugan nina Joshua, Jeremiah

Nakakaloka ang kuwento ni Maey Bautista tungkol sa karanasan niya sa serye nila nina Jodi Sta. Maria, Joshua Garcia, Richard Yap, at iba pa.

“Ang dami kasi. Pero ang top of my mind ko, hahahaha, `yung nagsuntukan sina Joshua at Jeremiah (Lisbo)!” sabi ni Maey.

Pinag-agawan daw kasi nina Joshua at Jeremiah si Gabbi Garcia, at naloka siya dahil matinding sagupaan, at naapakan daw ng co-star niyang si PJ Endrinal ang kanyang paa, kaya napatili siya ng “Aray kooooo!” dahil sa sakit.

“Talagang nasaktan ako. Hindi kasama sa eksena `yung reaction ko. Pero nasaktan ako talaga. Nagulat silang lahat!” dugtong pa rin ni Maey.

Sinegundahan naman ni Joshua ang kuwento ni Maey.

“Actually nakakatawa para sa atin lahat, kasi ang daming nangyari sa ating lahat. Si Gabbi natumba!” saad ni Joshua.

“Nakakatawa ‘yon, kasi inaawat kita (Joshua), pero ako ang natumba at siya ang kumukuha sa akin,” sey naman ni Gabbi.

Pero siyempre, super bilib si Maey sa mga bida na puro take 1 daw lahat. Na mula sa level 1 daw ay pinakita nila na kaya pa nila hanggang level 6 ang aktingan.

“Nagugulat ako, na saan ba nila nakuha ang powers nila, na ganun ka-natural!” patuloy na chika pa rin ni Maey.

Si Mae nga raw ang ‘life of the party’ o ‘mascot’ nila sa taping, na kapag pumapasok na raw sa kuwarto, nagiging masaya ang mood.

Pero sa totoo lang daw, sobrang seryoso ang eksena na kinukuwento ni Maey, pero dahil sa kung ano-ano ang nangyari, nagtawanan na lang sila pagkatapos. (Dondon Sermino)