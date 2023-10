Lycha Ebon, Nxled Chameleons pasiklab agad sa PVL All-Pinoy

Mga laro sa Martes:

(Smart Araneta Coliseum-QC)

3 pm – Chery Tiggo vs Farm Fresh

5 pm – F2 Logistics vs Akari

7 pm – Petro Gazz vs Galeries

Lumagare si Lycha Ebon ng 14 points sa likod ng 12 attacks at 2 blocks para trangkahan ang Nxled sa magarang ‘binyag’ sa 6th Premier Volleyball League 2023 2nd All-Filipino Conference Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Ang bangis niya ang naging sandalan ng Chameleons upang paspasang walisin ang Gerflor, 25-18, 25-14, 25-19, sa isang oras at 21 minutong kotrolado nilang hambalusan.

Mas agresibo’determinado ang Nxled na binubuo ng mga beterana’t pasikat na balibolista sa pasiklaban ng dalawang bagong koponan sa liga na inoorganisa ng Sports Vision.

“Our target is everyone playing inside the court and we did it. We also focused on blocking and more catching and kill points,” suma Chameleons coach Japanese Taka Minowa, mister ni dating PVL MVP Jaja Santiago sa pagdayo rito pagkarenda sa Saitama Ageo Medics sa Japan at Liaoning Tengda sa China.

Kasabwatan ni Ebon si Jho Maraguinot na umiskor ng 11 kalakip pa ang 6 excellent receptions. (Elech Dawa)