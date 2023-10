Lalaki buwis buhay sa away-tubig

KRITIKAL ang isang 45-anyos na lalaki matapos itong pagtatagain ng kanyang kapitbahay dahil umano sa away sa supply ng tubig noong Sabado sa bayan ng Minglanilla, Cebu.

Nagtamo ng mga taga sa iba’t ibang parte ng katawan ang biktimang si Noel Antipuesto, 45-anyos habang nakatakas at target na ng manhunt ang suspek na si Jessie Ornono, 33-anyos, kapwa residente ng Barangay Magduwang ng nasabing bayan.

Sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente pasado alas-sais nang gabi nang suguring ng suspek ang biktima bitbit ang isang itak.

Nakasalubong pa nito ang 15-anyos na anak na binatilyo ng biktima sa kalsada at tinanong pa kung nasaan ang kanyang ama.

Hindi naman sumagot ang binatilyo kaya dumirestso na ang suspek sa bahay ng biktima pero bago ito nakaakyat ay nabalaan na ng binatilyo ang kanyang ama na papunta sa kanila ang suspek at may dalang itak at nagbantang papatayin ito.

Agad namang naisara ng biktima ang pintuan ng bahay pero nakapasok ang suspek at doon ay tatlong ulit niyang tinaga ito bago mabilis na tumakas patu­ngo ng kabilang barangay.

Lumalabas sa imbestigasyon ng pulisya na away sa supply ng tubig ang dahilan ng krimen. (Edwin Balasa)