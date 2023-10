Kinapos ang boses: Sarah todo pasalamat sa pagsalo ni Bamboo sa kanta

Usap-usapan pa rin sa online world ang pagsalo ni Bamboo kay Sarah Geronimo na nahirapang kumanta.

Kitang-kita sa video na in-upload sa social media na kinapos ang boses ng Popstar Royalty sa pagkanta niya ng ‘Himala’ sa Cebu leg ng concert nila ni Bamboo noong October 13.

To the rescue naman si Bamboo at sumalo nga sa performance ni Sarah.

“Ayan na ang himala ko. Palakpakan po natin, Coach Bamboo,” sey ni Sarah sa pagsalo sa kanya ni Bamboo.

Pero kahit nagkaroon ng problema sa pagkanta ay pinuri pa rin ang wifey ni Matteo Guidicelli ng mga netizen dahil dama pa rin nila ang pagkanta nito.

“Hindi ko na napigilang humagulgol, naiyak na ako ramdam ko kasi si Sarah.”

“Ako na nasa bahay lang at nanonood ng mga clip naiyak ako.”

At maski nga ang producers ng concert tour nila ni Bamboo na ELG Productions ay naiyak din.

Samantala lumabas din ang balitang buntis si Sarah kaya na-cancel ang Pampanga leg ng Sarah-Bamboo concert tour pero ayon sa Viva Artists Agency, ang nagma-manage ng career niya, ay isang medical condition ang naging dahilan.

Papaano magiging buntis si Sarah eh todo nga ang kanyang pagsayaw sa kanilang concert at saka dinenay rin niya ang buntis issue.

Sana makapagpahinga ng maayos si Sarah para bumuti na ang kalagayan niya.

Get well, Sarah! (Byx Almacen)