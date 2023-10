Justin Verlander, Houston dodominahin uli ang Texas

KASADO na ang showdown ng Houston Astros at Texas Rangers sa American League Championship Series.

Nakaamba ang matinding duelo ng mga Major League Baseball team mula Texas, Astros at Rockets ang unang koponan mula sa iisang state na magbubuno sa league championship series.

Siklab ang best-of-seven ngayong araw sa Minute Maid Park sa Houston, isasagupa ng Astros si Justin Verlander laban kay Jordan Montgomery sa starting pitcher.

Tinapos ng Houston ang regular season matchup kontra Texas sa bisa ng three-game sweep noong September. Nagpakawala ng 16 home runs ang Astros para walisin ang series sa combined score na 39-10.

Sa kabila ng dambuhalang resulta pabor sa Astros sa regular season, 0-0 na ulit sila pagdating sa ALCS.

“Regular season doesn’t mean anything anymore,” pakli ni Verlander. “Playoffs is a different brand of baseball.”

Uumpisahan na rin ng Arizona Diamondbacks at Philadelphia Phillies ang kanilang National League Championship Series sa Martes. Starter ng D’backs si Zac Gallen, hindi pa pinapangalanan ng Phillies ang unang isusuga sa mound.

(Vladi Eduarte)