Justin Brownlee inaayos na papeles sa ‘kasong positibo’

INIHAHANDA na ng kampo ni Justin Brownlee ang mga dokumento na susuporta sa kanyang appeal sa positive case ng banned substance na nakita sa kanyang urine sample sa 19th Asian Games sa Hangzhou.

Noong July, sumailalim sa operasyon ang naturalized player ng Gilas Pilipinas para alisan ng bone spurs sa paa.

Posibleng sa mga medication na binigay sa kanya ng mga doktor nakuha ang banned substance na iniuugnay sa cannabis.

Ayon sa International Testing Agency, nakitaan ng Carboxy-THC ang urine sample (Sample A) na isinumite ni Brownlee sa testing sa Hangzhou noong Oct. 7, kinabukasan matapos giyahan ang Gilas sa 70-60 win kontra Qatar sa gold medal match.

May hanggang Oct. 19 si Brownlee para magsumite ng B Sample sa ITA para sa confirmatory test. Ipu-forward sa Court of Arbitration for Sports ang B sample kapag inihain ang apela.

Kapag muling nag-positive, mula isang buwan hanggang dalawang taong suspension ang posibleng naghihintay sa resident import ng Ginebra.

“Inaasikaso na muna niya ‘yung medical documents niya at kung ano ‘yung prinescribe sa kanya ‘nung nasa medication siya sa United States ng doktor,” ani Philippine Olympic Committee president Abraham ‘Bambol’ Tolentino nitong Sabado sa Power & Play radio program ni Noli Eala.

Ang gintong medalya ng Pinoy quintet sa quadrennial continental sportsfest ang una makaraan ang 61 taon o mamamayagpag sa 1962 Tokyo Asiad.

(Vladi Eduarte)