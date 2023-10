Jonna Perdido, Golden Tigresses minadali Arellano U Lady Chiefs

Mga laro sa Sabado, Oct. 21

(Rizal Memorial Coliseum)

11 am – NU vs AU

2 p.m. – CSB vs FEU

5 p.m. – UE vs AdU

PINAG-ALAB ni Jonna Chris Perdido ang pagbabalik ng University of Santo Tomas nang giyahan ang Golden Tigresses sa pag-sweep sa Arellano University, 25-16, 31-29, 25-18, solohin ang ikalawang puwesto sa Pool E ng 2nd Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre -Season Championship Linggo sa Rizal Memorial Coliseum.

Kinolekta niya ang 13 puntos mula sa 11 attacsk at 2 aces upang iahon ang UST tungo sa unang panalo sa krusyal na ikalawang round para sa 4-1 panalo-talong kartada. Laglag ang AU sa tersera ng Pool E sa 3-2.

“Siguro po, iyung communication sa loob ng court, tapang at lakas ng loob sa paghingi sa bola at pagnanais na makapuntos agad. Kami po lagi gigil na manalo kaya ganoon po ang performance namin,” litanye ng kaliweteng wing spiker mula Tagum City.

Ang panalo ang naging pambalikwas ng Espana-based squad mula sa masaklap na kabiguan kontra sa reigning champion National University noong Sabado na nagpanatili sa Lady Bulldogs na na walang talo.

Winalis ng Lady Bulldogs ang Golden Tigresses, 25-21, 25-18, 25-21, sa laban ng unbeaten teams para angkinin ang solong liderato sa Pool E sa 4-0 record.

Binigyan naman ng direksiyon ni Cloanne Mondoñedo ang back-to-back NCAA champion College of St. Benilde upang itaob ang University of the East, 25-18, 25-21 at 25-4, sa makisalo sa ikalawang puwesto sa Pool F sa 3-1. Hulog ang Lady Warriors sa 2-2. (Lito Oredo)