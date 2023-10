Jimmy pinaiyak si Bossing Vic: ‘E.A.T.’ ‘di nagpakabog kay Lucky

Hindi nagpahuli ang ‘E.A.T.’ ng TV5 sa pinag-uusapang star-studded pilot show ng ‘It’s Your Lucky Day’ na pansamantalang kapalit ng ‘Its Showtime’, ha!

Bonggang birthday celebration ni Joey de Leon ang pinantapat ng Legit Dabarkads sa show ni Luis Manzano.

Dumalo sa celebration ang misis ni Joey na si Eileen Macapagal, mga anak nilang sina Jako (kasama misis na si Jill), Jocas, Jio, pati apong si Jakob.

Surprise guest sa pagdiriwang si Jimmy Santos na matagal-tagal ding hindi napanood sa TV at first time na nag-appear ng live sa ‘E.A.T.’ para batiin ang kaibigang Henyo Master.

Pigil ang mga luha nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey nang magbigay ng mensahe ang una. Pati si Tito Jimmy ay halatang pinigil lang ang pag-iyak.

Pero sina Paolo Ballesteros, Allan K ay kapansin-pansin ang pag-iyak.

Nag-dialogue naman si Bossing Vic na naiyak daw siya sa sorpresang appearance ni Jimmy.

Bukod sa pa-birthday kay Joey, mas maraming tao sa ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’ segment ang naabutan ng 5K each, maging sa Team Bahay or televiewers ay namudmod din sila ng papremyo, ha!

Samantala, nagpaulan naman ng 10k each sa 10 lucky televiewers ang ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc. sa GMA-7. Bongga rin ang prizes na pinamigay nina Isko Moreno at Buboy Villar sa ‘G sa Gedli’ segment.

Hindi nga rin nagpahuli ang ‘EB’ sa kanilang prizes, ha!

Ang tanong — alin kaya sa tatlong noontime shows ang tinutukan ng televiewers at netizens noong Saturday? (Ogie Narvaez Rodriguez)