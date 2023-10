Hollywood film ni Liza ‘di tanggap ng mga hater

Puwede nang supalpalin ng solid fans ni Liza Soberano ang mga basher ng kanilang idol kaugnay sa resibo ng nakatakdang paglabas ng kauna-unahang American movie project ng kanilang idolo, ang ‘Liza Frankenstein’.

Kalat na sa social media, lalo na sa X (dating Twitter) ang news update sa nasabing Hollywood project ni Liza.

Sabi sa tweet ng @phtvandfilmupd, “LIZA FRAKENSTEIN” starring Kathryn Newton, Cole Sprouse, and Liza Soberano will be released on February 9. 2024.

“This is Soberano’s first role starring in a Hollywood film where she plays as Newton’s stepsister.”

May pasilip nang teaser sa comment ng post mula sa @soberanofics. Sinabi nga rito na ‘Taffy’ ang character name ni Liza.

Nagbahagi rin ng ilang photos ang panatiko ni Liza na kasama ng aktres ang cast ng pelikula at photo op nito kay Kathryn Newton.

Siyempre, ayaw paawat ng mga basher o suklam kay Liza sa nag-comment na hindi raw pasado ang klase ng acting ni Liza sa American film market.

May nag-wish na wag raw sana itong ipalabas sa Pilipinas at tinawag nitong ‘basura’ ang pelikula.

Ang isa naman ay iginiit na hindi bida dito si Liza, kundi extra lang.

Pero marami sa supporters ni Liza ang nangako na panonoorin nila ang Hollywood movie ng dalaga.

Abangan ang bakbakan ng mga avid ni Liza at ng kanyang mga hater. (Rey Pumaloy)