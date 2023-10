Hindi magkasama sa pilot ng’It’s Your Lucky Day’: Andrea, Francine may isyu pa rin? 

Nagbigay ng suwerte at saya ang unang araw ng interim noontime show ng ABS-CBN Entertainment, ang ‘It’s Your Lucky Day’.

Opening pa lang ay nabonggahan na ang mga netizen, ha!

Kasama ng main host ng programa na si Luis Manzano ang mga Lucky Stars na sina Melai Cantiveros, Jennica Garcia, Long Mejia, Petite, Negi, Divine Tetay, Seth Fedelin, at Francine Diaz.

Actually noong Friday ay binisita ng main host ng ‘It’s Showtime’ na si Vice Ganda ang rehearsal ng ‘It’s Your Lucky Day’ at nagbigay ng suporta sa programang pansamantalang papalit sa kanila.

Todo ang suporta ni Meme Vice kay Luis at pinost pa nito sa kanyang Instagram story ang picture nilang dalawa para i-promote ang ‘It’s Your Lucky Day’.

Big surprise naman ang pagsali ni Shaina Magdayao na refreshing nga raw mapanood sa isang noontime show.

Kapansin-pansin na hindi sumalang noong Saturday sina Kyle Echarri at Andrea Brillantes na mukhang ka-alternate sa show ng FranSeth love team.

Marami kasi ang na-excite at umasang magsasama at muling mabubuo ang Gold Squad ng KyleDrea at FranSeth, pero malay natin sa future episodes, di ba?

May ibang mga nang-iintriga naman na baka ayaw magsama nina Andrea at Francine dahil sa iba’t ibang mga isyu sa kanila before, ha!

Ganun nga kaya? Well…

Anyway, wala rin sa live ang isa pang host na si Robi Domingo.

In all fairness perfect si Luis for a noontime show at kering-keri nila buhatin ang noontime slot.

Sa mga darating nga raw na episodes ay may makakasama silang Kapuso star na dapat daw abangan.

Samantala, binati ni Luis ang ‘It’s Showtime’ family at hindi rin niya nakalimutang bumusina sa mga katapat nilang noontime shows na ‘Eat Bulaga’ at ‘E.A.T.’, pero TVJ lamang ang binanggit niya at hindi ang title ng programa.

Biro naman niya, sila lang daw ang show sa kasaysayan ng Philippine TV na kakasimula pa lamang pero nasa huling dalawang linggo na.

“First time, sa lahat ng shows ng ABS-CBN, kahit sa buong industriya, hindi pa tayo natatapos sa unang episode, maa-aannounce natin ang HULING DALAWANG LINGGO!”

Hahaha! Kaloka talaga si Luis!

Bonggels!