Food stamp program prayoridad ng BBM admin

Idineklara ng gobyerno ang “Walang Gutom 2027: Food Stamp Program” bilang pa­ngunahing programa ng Marcos administration.

Ito ang inihayag ng Malacañang batay sa ini­labas na Executive Order No. 44 na pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Batay sa EO No. 44, ang DSWD ang magpapatupad at mangangasiwa sa food stamp program sa tulong ng ibang mga ahensiya ng gob­yerno para sa epis­yente at mabilis ba distribusyon ng food stamp sa mga benepisyaryo ng programa.

“The ‘Walang Gutom 2027: Food Stamp Program’ of the DSWD is hereby declared as a flagship program of the national government. The DSWD as the primary government entity responsible for the implementation and management of social welfare development programs in the country shall be the lead implementing agency of the food stamp program,” anang EO.

Layon ng food stamp program na mabawasan ang bilang ng mga nagugutom na pamilyang Pi­lipino sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer cards na ibibigay sa mga benepisyaryo para makakuha ng pagkain sa partner merchant stores ng pamahalaan. (Aileen Taliping)