Driver sa Lipa wanted kay Ivana Alawi

Wanted kay Ivana Alawi ang tricycle driver sa Lipa City.

At sure ako, bongga ang mararanasan ng driver na ‘yon kapag nagkita sila ni Ivana, ha!

Eh kasi naman, makikita sa Instagram story ni Ivana ang video ng isang tricycle na punong-puno ng mukha niya, ha! Mula upuan, hanggang bubong ng sidecar, hanggang sa mismong motor ay puro si Ivana ang makikita mo.

Kaya for sure, tuwang-tuwa si Ivana na sa dinami-rami ng mga artista, siya talaga ang napili na gamiting ‘cover’ ng tricycle, ha!

“Kanino ‘to?” tanong ni Ivana.

Makikita rin ang message na ‘Only ni Lipa’ sa naturang video.

At may mga laughing emoji nga si Ivana sa post na `yon.

Anyway, sobrang generous nga si Ivana sa mga subscriber niya sa YouTube, at sure ako na once na makilala, makaharap niya ang gumawa ng tricycle na `yon, bonggang-bonggang biyaya ang matatangap ng taong, ha!

At nakakatuwa nga na makita na super adik ang taong `yon sa alindog ni Ivana, ha! Kung ang iba, photo lang ng mga idolo nila ang nilalagay sa harap nila para makita nila kapag nagda-drive sila, itong taong ito, talagang buong sasakyan na niya ang inilagay ang kagandahan ni Ivana, ha! (Dondon Sermino)