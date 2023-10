Dingdong nag-lecture sa mga estudyante ng Philippine Navy

Sa dinami-dami ng mga celebrity reservist ng Philippine Navy ay si Dingdong Dantes ang naimbitahang maging speaker para sa 28 students ng kanilang media specialization course.

Sa post ni Dingdong sa kanyang instagram, masisilip na nasa podium siya na may seal ng Hukbong Dagat Pilipinas, habang nasa likod ng aktor ang malaking screen para sa ilang slides.

Base sa kanyang caption, ibinahagi ni Dingdong sa mga estudyante ang kanyang pagmamahal bilang aktor, director, at producer para mabigyan ng idea ang mga ito sa trabaho ng mga gaya niya.

Nag-focus si Dingdong si trabaho ng isang director na siyang vital o pinaka-importante sa paghubog ng salaysay ng ating bansa.

Nagpahayag muna si Dingdong ng pasasalamat niya sa imbitasyon ng Philippine Navy.

“Grateful to have shared my passion as an actor, director, producer, and reservist with 28 talented students from media specialization course of the Philippine Navy on my service day yesterday. We explored the art of storytelling and the vital role of director’s in shaping our nation’s narrative. @philippine_navy @cmog.pn o Civil Military Operations Group-Philippine Navy.”

Isa sa nagparamdam ng kanyang pagiging proud kay Dingdong ay ang misis niyang si Marian Rivera na nag-comment ng isang heart with eyes emoji, at tumugon naman ang aktor ng isang flying kiss emoji. (Rey Pumaloy)