ISA sa mga tumutulong sa pagpapalaganap ng chess sa bansa si Thailand-based coach National Master Gerald Ferriol.

Sa panahon ng pandemic ay sinimulan niya ang pag-organisa ng free registration fee sa GMG Chess Online Tournament.

Nag-sponsor din si Coach Gerald ng face-to-face chess tournament sa Bayanihan Chess Club sa Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Mandaluyong.

Sa 21st edition ay nakamit ni Solano, Nueva Vizcaya bet NM Jan Clifford Labog ang titulo sa pag-ungos kina 2nd placer Fide Master Narquingden Reyes ng Rodriguez, Rizal, 3rd placer Anatoly Pascua ng Manila, 4th placer International Master Michael Concio Jr. ng Dasmariñas City at 5th placer Lee Roi Palma ng Manila.

Naka-pasok din sa Top 10 sina 6th placer Sherwin Tiu ng Manila, 7th placer Junmark Baldesimo ng Manila, 8th placer Nel Miranda ng Manila, 9th placer Christian Mendoza ng Antipolo City at 10th placer NM Mark Jay Bacojo ng Dasmariñas.

***

Tutulak na ang Philippine Cultural College Centennial Open Chess Tournament sa Oct. 21, Sabado, 9am sa Philippine Cultural College sa Quezon City.

Ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng Centennial anniversary nito ngayong taon.

May cash prizes para sa mga mananalo sa tournament ayon sa Alumni Association.

May papremyo ang kampeon, 1st runner up at 2nd runner up sa 4 na kategorya na – Open, 18 and under, 14 & under at 10-under.

Ang Open champion ay mananalo ng trophy, certificate at P10K cash, habang ang runner-up ay tatanggap ng trophy, certificate at cash prize na P5,000. Ang third placer ay mag-uuwi ng trophy, certificate at P3K. Ang fourth at fifth placers ay may medalya, certificate at P1K at P500.

Ang top 3 winners sa 18 and under, 14 and under at 10 and under below division ay mag-uuwi ng trophy, certificate at cash prizez na P2,500, P1,500 at P1K, ayon sa pagkakasunod-sunod.

Espesyal na premyo (isang medalya, sertipiko at isang cash prize na P500) para sa mga kategoryang top Lady, top College, top Unrated, top Senior at top PCC Alumni.

Ang mga kikitain ng kaganapang ito ay ibibigay sa programa sa pagpapaunlad ng palakasan ng paaralan.

Sinabi ni Woman Fide Master Michelle Yaon, chess coach ng Philippine Cultural College chess team, na inaasahang maglalaro ang nangungunang mga manlalaro ng chess sa bansa sa 7 Rounds Swiss System na ito, 10 minuto at 5 segundong increment time control format.