Cebuano na dating purdoy, bumida sa billboard

Sa wakas, na-unlock ng Cebuano content crea­tor na si Joseph Sabello ang isang malaking milestone at ito ay kasing laki ng billboard!

Nakatayo malapit sa CCLEX Bridge, ang billboard ni Joseph ay tinatanaw ang pagmamadali ng Cebu City. Ngunit sa likod ng matingkad na mga ilaw at ang kanyang tagumpay, mabilis niyang naaalala ang kanyang mapagpakumbabang mga simula—mula sa mga slum ng Cebu hanggang sa pagiging mukha ng isang lokal na brand ng inumin.

Kilala bilang Ungart sa kanyang legion of followers, ang landas ni Joseph tungo sa tagumpay ay isang testamento sa pagsusumikap at paghabol sa mga panga­rap nang hindi natatapakan ang iba. Alam din niya na wala siya kung nasaan siya kung wala ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga tagahanga at ang kanilang walang patid na suporta.

“Tandaan, ang distansya sa pagitan ng iyong mga pangarap at katotohanan ay tinatawag na aksyon. To All Ungarts, remember that this trophy is not just mine, It’s Ours! You are the reason nganung naa akong dakong nawng at hot nga lawas diha waa mo. Brands will not trust me if wala pud inyong supporta! Gumawa kami ng isang natatanging komunidad ng positivity + inspirasyon at nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpayag na mangyari iyon,” sabi niya.

Kilala si Joseph sa pag-post ng iba’t ibang uri ng content sa kanyang mga social media account, mula sa nakakatawa hanggang sa nakaka-inspire. Nagbibigay rin siya ng patuloy na paghihikayat sa kanyang mga tagasunod tungkol sa pagpapanatili ng isang positibong pananaw sa mga hamon sa kanilang buhay. (Betchai Julian)