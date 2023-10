Biden kinalampag sa mag-inang bihag ng Hamas

UMAAPELA kay US President Joe Biden ang pamilya ng mag-inang pinangangambahang kabilang sa 150 sibilyan na binihag ng grupong Hamas matapos nilang atakehin ang Israel noong nakaraang linggo.

Kinilala ang mga ito na sina Judith Raanan at ang kanyang 17-anyos na anak na si Natalie na nagtungo sa Israel para ipagdiwang ang ika-85 na kaarawan ng isang kaanak at makisaya sa Jewish holiday season na SimChat Torah.

Sa ulat, palaging nagpapadala ng kanilang mga litrato ang mag-ina sa kanilang pamilya pero nahinto ito noong isang linggo kasunod ng sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel.

“We received this terrible news that Judith and her daughter Natalie are missing and apparently were most likely taken as hostages to Gaza,” ayon sa pamilya ng mga ito.

Nakikisaya umano ang mga ito sa pagdiriwang ng Simchat Torah at nanunuluyan sa Nahal Oz, isang komunidad sa Israel na may layong isang milya o 1.61 kilometro mula sa Gaza border.

Umaasa ang pamilya ng mag-ina na gumagawa ng mga hakbang ang Washington para masagip ang mga ito mula sa pagkakabihag ng Hamas.