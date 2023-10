Bea Bell mapapasabak sa 9 pag-arangkada ng Juvenile

MULING sasabak si Bea Bell sa pista pagharurot ng 2023 Philracom 2nd Leg Juvenile Stakes Race sa Linggo (Oct. 22) sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Kakapamayagpag lang niya sa 2-Year-Old Maiden Stakes Race kung saan hinangaan ng mga karerista sa binalandrang gilas.

Pero tiyak na mapapalaban si Bea Bell siyam na iba pang magagaling na kabayo sa 1,400-meter race na may nakalaang guaranteed prize P1.8M.

Pag-aari ang nabanggit na kabo ng mag amang sina Elmer De Leon at Premier Volleyball League star Bea De Leon ng Choco Mucho. Aktuwal na kasama sa kanilang pambato bilang couple entry si Cassandra Bell.

Makakatuos ng dalawa sina Amor My Love, Ghost, Heartening To See, Mae Bell, Masunaga, Mommy’s Love, Morning After at Over Azooming.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P1,080M, sa second placer ay P360K, sa 3rd-6th placers ay P180K, P90K, P54K at P36K, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ng P90K ang breeder ng winning horse habang P54,000 at P36,000 ang ibubulsa ng second at third placers.

(Elech Dawa)