Ang SPR, now na!

Nakakalungkot isipin na may panibagong digmaan na naman na nangyayari sa ibang bansa.

Ang labanan ng Israel at ng Hamas. At dobleng nakakalungkot pa na apektado tayo dahil maraming Pinoy ang naroon sa lugar ng banatan ng magkabilang kampo.

Kaya taos puso po tayong nakikiramay sa mga pamilya ng ating mga kababayang nasawi sa gyerang ito. Kasama din ako ng ating mga kababayan na nananalangin para sa kaligtasan ng tinatayang 30,000 migranteng Pilipino na nasa Israel at ng 131 pang mga Pinoy na nasa Gaza Strip, na siyang sentro ng sigalot.

At mahigit kalahati daw po sa mga Pinoy na nasa Gaza Strip ang nais ng lumikas at makauwi sa Pinas, ayon sa ating Department of Foreign Affairs (DFA). Nawa’y dagliang mailigtas ang mga kababayan nating naipit sa Gaza matapos magbigay ng ultimatum ang Israel na lumikas na ang lahat ng mga Palestino dito bago maglunsad ngayong linggo ng ground assault laban sa Hamas.

Hindi lang po kamatayan ng ilang kababayan at kapahamakan ng lahat ng mga migranteng Pinoy sa Israel ang dulot ng digmaang ito sa atin. Bagkus ay pabigat ito sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga tao dito sa ating bansa. Ito’y dahil sa epekto nitong bagong digmaan sa pagtataas sa presyo ng krudo na siya ring malaking dahilan sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin at dagdag pasahe.

Isang panibagong dagok o bad news ito sa atin dahil malinaw na maghahatid ng krisis sa suplay ng langis itong bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Apektado po ang suplay ng langis mula sa Middle East, na syang malaking source ng mga produktong petrolyo sa buong daigdig.

Patunay nito, noong nakaraang Lunes, pumalo na ng mahigit $3 ang nadagdag presyo ng kada bariles ng krudo. Mararamdaman na natin ang epekto nito sa presyuhan ng mga produktong petrolyo dito sa bansa sa mga darating na linggo.

Kaya sa mga pangyayaring ito, tingin ko ay mas napapanahon na ang magkaroon ang ating bansa ng Strategic Petroleum Reserve o SPR. Noon ko pa minumungkahi itong SPR at muli natin itong isinulong nang mag-umpisang sumipa pataas ang presyo ng langis noong July na nagdulot ng lingguhang oil price hike.

At kahit anong tulak natin, hindi ito sinang-ayunan ng Department of Energy (DOE). Marahil eh napalagay ang kanilang loob dahil nagkaroon din ng ilang linggong pagbaba sa presyo ng krudo mula Setyembre hanggang Oktubre. Akala siguro nila ay hindi na muling papalo pataas ang presyo nito.

Kung maalala n’yo, bago pa magkaroon ng rice tariffication law, mayroon tayong konsepto sa National Food Authority (NFA) na namimili ang ahensya ng palay sa mas murang halaga tuwing anihan ng para masigurong may bigas na nakalaan sa mahihirap kapag sumipa ang presyo nito sa merkado.

Ito rin po ang konsepto ng SPR na nakapaloob sa DOE circular noong panahon ni Energy Secretary Al Cusi kung saan ang Philippine National Oil Co. (PNOC) ang magiging in-charge sa pagbili ng langis kapag medyo mura sa world market at pag-maintain ng pasilidad na pag-iimbakan nito.

Nakasaad sa DOE circular na ang PNOC ay nasa tamang posisyon para asistehan ang DOE sa pagtatatag ng SPR dahil kasama naman talaga sa trabaho ng PNOC na tiyaking mayroong sapat na suplay ng langis at petroleum products ang bansa.

Maganda po ang konsepto ng SPR kaya hindi ko maintindihan kung bakit binasura ito ni Energy Secretary Popo Lotilla. Sabi nya pa nga, hindi daw direktang makakapagpababa sa presyo ng krudo ang pagtatatag ng SPR bukod sa malaking pera ang gagastusin sa pagtatayo nito.

Ikinatuwiran pa ni Lotilla na hindi compatible ang pagkakaroon ng SPR sa kampanya ng bansa sa paggamit ng electric vehicles (EVs). Dahil target ng DOE na gawing 50% EV na ang mga sasakyan sa ating bansa pagdating ng 2040.

Bagamat sinusuportahan natin ang promosyon ng green energy para magbawas sa paggamit ng fossil fuel at makamit ang global net zero emissions ng greenhouse gases, naniniwala tayong matagal pa bago maging 50% na EVs o electric cars na ang mga sasakyan natin. Hindi pa makatotohanan sa ngayon at hindi pa kakayanin ang ekspektasyon ng DOE.

Kahit po tumaas pa ang demand para sa green cars sa mga susunod na taon, hindi pa ready ang mga kababayan natin na igarahe nang tuluyan ang kanilang mga sasakyan na gumagamit ng gasolina o krudo kapag may electric car na sila.

Real talk muna po tayo. Patindi ng patindi ang trapik sa ating mga kalsada hindi lang dahil sa mga bagong modelo ng sasakyan kundi dahil na rin sa napakarami pa ring lumang modelo ng sasakyan—iyong mga 40-50 anyos nang sasakyan na tumatakbo sa ating mga lansangan hanggang sa kasalukuyan.

Hindi tayo basta-basta magiging alipin sa presyuhan sa mundo kung may stock tayo na maaari nating gamitin sa tuwing sumisirit ang presyo, kaya bakit ito ibabasura? Bakit hindi na lang pag-aralan muli ng DOE at ikunsidera ang SPR.

Dahil ang pagkakaroon ng mas mababang opsyon ng presyo ay malaking bagay o tulong sa mamamayan. Gaya halimbawa sa airline industry, inumpisahan ng Cebu Pacific ang mga piso fare promo nila o murang pamasahe kaya nakiuso na ang ibang airlines. Lumaban na rin sa seat sales. Sa telecoms, nung nagkaroon ng mga budget rate at promos ang Sun Cellular, sumunod sa agos ang ibang telecoms dahil ayaw nilang iwanan sila ng kanilang mga kostumer.

Kung may stock po tayo ng langis sa SPR na maibebenta natin na mas mura, makakatulong ito para matiyak na mapapanatili nating di maging sobrang taas ang presyo ng langis dito sa atin kahit tumataas na sa labas ng bansa.

Hindi po tayo puwedeng mag-feeling kampante. Nagdudumilat na po ang reyalidad. Nakikita natin ang problema, nakikita ang pangangailangan. Wag po nating isantabi ang mga hakbangin na may malaking maitutulong sa buong bansa. Pakiusap natin sa DOE, kumilos na tayo bago pa tayo kagatin ng katotohanan.