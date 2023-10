Anak ni Dayanara cover ng People

Proud mom si Dayanara Torres sa kanyang anak na si Ryan dahil sa panibagong achievement nito.

Cover lang naman ng isa sa mga iconic at pinakamatagal na lifestyle magazine, ang People, ang binata ni Dayanara, ha!

Sunod-sunod na ipinangalandakan ni Dayanara ang nasabing project ng anak sa kanyang Instagram.

Unang ipinagmalaki ni Dayanara ang feature ng anak sa nasabing magazine sa isang TV show.

Sabi ng Miss Universe 1993, “Mi Baby Ryan @ry_muniz_torres I feel so proud of you… and what a beautiful heart you have! The first of many beautiful projects. I love you.”

Sumunod ay ang mismong photo shoot ni Ryan na nagpapakita ng potential nitong maging isang modelo.

Ani Dayanara, “Behind the cameras @peopleespanol #bts from my Ryan for @ry_muniz_torres. Sorry! I can’t help… it’s because I LOVE IT!”

Kitang-kita sa hitsura ni Ryan na kamukha niya ang kanyang tatay, ang American singer-composer-actor na si Marc Anthony.

Ang hugis ng mukha, ilong, jawline ni Ryan ay hawig na hawig sa kanyang ama. Maliban sa colored eye nito na nakuha sa kanyang inang si Dayanara.

Ganito rin ang obserbasyon at komento ng maraming netizen sa post ni Dayanara. Parang younger version saw ni Marc Anthony ang anak pero sa mata at ang pagiging charming nito ay kuha raw sa ina.