‘The Iron Heart’ magbabalik? Richard, Sarah ‘nambitin’

Nagtapos na nga noong Biyernes ng gabi ang ‘The Iron Heart’ ABS-CBN action-drama serye na pingbidahan ni Richard Gutierrez.

Marami ang nagulat dahil sa last scene kung saan ay nagmo-motor si Richard ay muntik niyang masagasaan si Sarah Lahbati na may special participation sa ending ng serye.

Dialogue ni Richard, “Miss, pasensya na,” sabay dampot sa bag ni Sarah na nalaglag.

“Ok ka lang?” tanong ni Richard kay Sarah at bigla siyang binalibag ng huli at nagtitigan sila.

May pagkakilig sa viewers ang eksenang ‘yon at nang makatayo ang aktor ay nag-dialogue si Sarah sa kanya ng, “Nice to meet you, Agent Apollo,” at bumulong din siya kay Richard ng, “I have a new mission for you.”

Napa-wow ang viewers sa eksenang ‘yon lalo na sa sinabi ni Sarah.

Nangangahulugan daw ba ‘yon na magbabalik ang ‘The Iron Heart’? Na may new season ang serye ni Richard? Na si Sarah na ang makakatambal niya?

Ang iba naman ay nagsabing baka may ‘The Iron Heart’ movie raw, ha!

Well…

Anyway, marami rin ang nagsabing nabitin sila kina Richard, Sarah sa ending ng serye. Sana raw ay may project na magkasama ang mag-asawa.

Sa tsikahan namin kay Richard, sinabi namin sa kanya na marami ang nabitin sa kanila ni Sarah at marami ang may wish na magsama sila sa isang serye o pelikula.

Sabi ni Richard, “Ikaw magsabi kay Sarah!”

Well I’m sure papayag namang magsama sa isang project ang mag-asawa, ha!

‘Yun na!