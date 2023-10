Tara na sa ‘Manila Art 2023’

Ginaganap ngayon ang pinakamalaking Visual Art Event sa Manila sa SM Aura Convention Hall. Nagsimula ito ng October 11 hanggang October 15, 2023.

Ang Manila Art ay nagsimula pa noong 2009. Ito ang flagship project ng NCCA- National Commission for Culture and Arts.

Ang Manila Art ay ang pagsamasama ng mga malalaki at kilalang Art Gallery sa buong Manila. Ito rin ang art exhibition ng mga kilalang Visual Artists sa buong Pilipinas.

Isang malaking oportunidad kapag makasama sa mga ganitong malalaking event at magkaroon ng pagkakataon na makita ang magagaling at kilalang mga artists sa Pilipinas. Ganoon din ang mga sikat at malalaking gallery sa Manila.

Nabigyan po ang inyong lingkod na makadalo sa pagbubukas ng Manila Art noong October 11. At muli ay nagkaroon ng pagkakataon makita ko ang mga familiar faces sa industriya ng Sining. Tulad ng masipag at mabait na mag asawang Gab at Tin Yap ng Nami Art Gallery. Ang magaling na metal sculpture at may ari ng Daloy Likha na si Noel Bueza at ang kanyang magaling na asawa na si Marilyn Bueza na namamahala ng Daloy Likha Gallery. Ang Sikat na Ostrich Egg curver na si Danny Rayos del Sol na siyang may ari din ng Del Sol Gallery.

Napuntahan ko din ang magaling na artist at guro na si Jonathan Jalac na may exhibit sa Visual Central Art Gallery. Syempre ang masipag at magaling na artist na si Roland Rosacay na may exhibit sa Drybrush Gallery at marami pang Iba. Marami din mga personalidad, Celebrity, art enthusiasts at art collectors ang makikita sa nasabing event.

Sa mga nagnanais bumili ng mga Art Works ay maaring bumisita sa SM Aura Convention Hall hanggang Oct. 15 na lang.

Pasikatin Natin ang big event na ito.