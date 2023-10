Spurs rookie Victor Wembanyama sinakyan ng San Antonio kontra Miami

SUMAKAY ang San Antonio Spurs sa 23 points ni Victor Wembanyama para kolektahin ang unang preseason win, ang 120-104 paghagupit sa dumayong Miami Heat nitong Biyernes.

Bininyagan ang No. 1 pick noong June sa Frost Bank Center sa tono ng 10 of 15 shooting, may 3 blocks pa.

Solido rin ang ambag nina Devin Vassel, Jeremy Sochan at Cedi Osman sa Spurs.

Umayuda si Vassel ng 21 points mula anim na 3s, may 10 markers, 6 rebounds si Sochan at 10 points din kay Osman.

Butaw-butaw ang karaniwang rotation ni coach Erik Spoelstra sa Heat.

Siyam ang absent sa laro kabilang sina Jimmy Butler, Bam Adebayo at Tyler Herro.

Humugot ng game-high 24 points kay forward Jamal Cain ang Miami, may 14 si Duncan Robinson.

Naka-double digits din sina Dru Smith (13) at Orlando Robinson (12). (Vladi Eduarte)