Sharon naiyak kay SHINee Taemin

Habambuhay na ngang nakatatak sa puso ni Megastar Sharon Cuneta ang hindi inaasahang engkuwentro nila ng paborito niyang si Taemin ng SHINee ng South Korea.

Sabi nga ni Sharon, “Kahit masama ang pakiramdam at sobrang stressed… I’ve waited so long for this! I soo need this tonight! Thak you for coming, Taeminnie in Manila! Coming, our baby cheese!” unang chika ng Megastar.

At ‘yun na nga, ang mga sumunod na eksena ay hindi raw talaga niya inaasahan.

Buong pagmamalaki ngang pinost ni Sharon ang sunod-sunod na mga photo at video sa kanyang Instagram, na nagpapakita ng sobra-sobrang kaligayahan niya, ha!

Sa unang photo ay makikita ang pictorial nila na may finger gestures.

“Yes I met Taemin. My gosh! Thank You Jesus! Naiyak ako!”

Sa kasunod na photo ay kitang-kita na masaya silang nag-uusap, base sa pagkakangiti ni Taemin, lalo na si Megastar.

“Meeting the one and only Taemin!” sabi niya.

Sa pangatlong photo naman ay makikitang lugmok si Megastar, nakasalampak sa sahig, na hindi mo makikita ang mukha, pero parang umiiyak nga.

Hawak-hawak niya ang mga merchandise ng paborito niyang Korean boy group.

“After meeting Taemin. Sige magtawa kayo!!! ‘Di ko kinakaya itooooo! So unexpected! I didn’t even make a request but God was watching me!” sabi ni Sharon, na ramdam na ramdam mo na tumitili ang kalooban.

“In two weeks ako naman sa MOA ngeeeee!” chika pa niya, na ang tinutukoy naman ay ang concert nila ni Gabby Concepcion, ang ‘Dear Heart’ na gaganapin sa October 27, sa SM Mall of Asia Arena.

“Thank you so much Taeminsssi! You are so nice and humble and more handsome in person! Like I Promised, I will always pray for you. God bless you!” sabi pa ni Sharon.

Well, for sure may magsasabing ang OA ni Sharon. Na hindi naman niya kailangang magpaka-fan talaga, dahil siya nga ay sikat din sa Pilipinas.

Pero, isa lang ang mararamdaman mo sa mga photo, video niya sa Instagram, na talagang ang puso niya ay batang-bata.