Romualdez aayudahan pamilya ng isa pang nasawi sa Israel

Kasabay ng panawagan para sa mabilisang pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers (OFW) na apektado sa nangya­ring kaguluhan sa Israel, tiniyak ni Speaker Martin G. Romualdez ang pagbibigay ng tulong pinansiyal sa pangatlong Pinoy na nasawi sa kaguluhan.

Nangako si Romualdez ng pagbibigay ng isa pang P500,000 mula sa kanyang personal funds bilang tulong sa pamilya matapos na una na rin itong magbigay ng tulong pinansiyal kasama ang kanyang maybahay na si Tingog Party-list Rep. Yedda Marie K. Romualdez ng P1 million para naman sa naunang dalawang Pinoy na nasawi sa kaguluhan.

Bukod sa tulong pinansiyal, nangako rin si Romuladez na bigyan ng trabaho at scholarships ang pamilya upang masiguro na sila’y makaba­ngon mula sa trahedya.

Gayunpaman, iginiit ng Speaker na para sa kaligtasan ng mga OFW na nasa Israel, ay maha­laga ang agad na pagkilos Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para sa maayos na pagpapauwi sa mga Pinoy. (Eralyn Prado)