Robi absent agad sa ‘It’s Your Lucky Day’

Ngayong Saturday ang simula ng 12-day noontime show ng ABS-CBN na ‘It’s Your Lucky Day’ na ang main host ay si Luis Manzano.

Co-host ng mister ni Jessie Mendiola sina Robi Domingo, Melai Cantiveros at Jennica Garcia sa noontime show na kapalit muna ng ‘It’s Showtime’ nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, Ogie Alcasid, Kim Chiu, Amy Perez, Jhong Hilario, at iba pa habang suspendido sila.

Pero absent agad sa ‘It’s Your Lucky Day’ si Robi, ha!

Hindi naman masasabing it’s not his lucky day kaya wala agad sa nasabing noontime show si Robi. Actually, suwerte nga siya dahil may commercial shoot siya kaya absent agad siya sa ‘It’s Your Lucky Day’.

Nang makita nga namin si Robi sa finale presscon para sa last 5 weeks ng ‘Unbreak My Heart’, inusisa namin ang Kapamilya host kung bakit hindi nagawang pakiusapan ang commercial shoot niya na ma-move muna?

“Actually right after nitong presscon, aalis na kami pa-out of town kasi 6:00am ang calltime ko,” tsika ni Robi na kaya nasa presscon na ‘yon ay dahil siya ang nag-host.

“We tried nga na baka puwedeng sa hapon na lang ‘yung shoot para makapag-host muna ako, pero hindi puwede. Noon pa rin kasi naka-schedule, June pa lang.

“So bawi na lang ako sa show on Monday,” sabi pa ni Robi.

Pero kahit wala si Robi sa

‘It’s Your Lucky Day’ ngayong Saturday ay kasama naman siya sa mga production meeting ng hosts at mga staff.

Ang ‘It’s Your Lucky Day’ ay eere sa A2Z, GTV, Kapamilya Channel, at iba pang platforms ng ABS-CBN tuwing tanghali at tatagal ito hanggang sa October 27.

Kasama rin sa noontime show sina Andrea Brillantes, Kyle Echarri, Francine Diaz, Seth Fedelin, at marami pang iba.