Pamimili at pamimili

Depende sa paraan ng pagbigkas at pagbaybay kung ano ang kudlit na ilalagay sa titik ng salitang ‘pamimili’ kaya nagbabago ang kahuliugan nito.

Ngayong nalalapit na naman ang panahon para pumili tayo ng mga pinuno sa barangay, ang salitang ‘pamimili’ay nagiging ‘pamimilì’ na ang salitang-ugat ay ‘pilì’.Pansinin ang tuldik sa huling titik. Choose sa Ingles.Mamimilì tayo ng karapat-dapat na pinuno.

Marahil may mga nagsisimula nang lumapit sa inyo noon pa man. Nagpapakilala. Makikita sa mga kanto ang nakasabit na tarpolin na bumabati sa kapistahan o kahit anong okasyon na uubra nilang papelan. Nambabati na sila. Iyong mga dating hindi namamansin, nagiging palangiti, nangungumusta, nakikipag-usap. Nagmamano sa matatanda. Iyon pala, kakandidato na.

Sari-sari ang gimik sa kampanya para sila matandaan hanggang sa tuluyan na nga nating mapili para iboto. May nagpapakain ng lugaw, namimigay ng pansit at kamiseta, nagpapaliga, nangangatok sa bahay-bahay para mamigay ng kalendaryo. Sila na mismo ang gagawa ng dahilan para malapitan tayo.

Kung may pagkakataon, magpapainom, at doon magsasalita. Mangangako. Makikipagbiruan at makikipaghalakhakan para iparamdam sa atin na madali silang kausapin at lapitan.

Lahat ng ito, para sila ay mapilì.

Kaya naman ngayong panahong ito, mas lalo dapat tayong maging ‘mapilì’. O maging choosy sa Ingles. Maging maselan sa iluluklok nating pinuno. Hindi iyong malapitan o matanguan ka lang, o mabigyan ng kamiseta’t kalendaryo kahit na malayo pa ang Pasko, iyon na agadang pipiliin.

Maging maselan tayo lalo na sa kakilala nating tatakbo. Kakilala nating tambay, tamad, walang alam, pero dahil mapera at pinainom ka, iboboto na. Sasandaling saya ang ipagpapalit mo sa ilang taon na pagdurusa ng inyong barangay.

Makakaasa kang ang kandidatong mahirap mapilì dahil kulang sa kaalaman at kakayahan pero maraming pera, ang siya namang mamimíli ng boto.

Pansinin ang ikalawang titik ‘i’ na may nagbagong tuldiksa salitang ‘mamimíli’. Ang ibig sabihin ng tuldik na iyan ay kailangang mabilis ang bigkas. Mamimíli, o sa Ingles, to buy. Hindi kagaya ng ‘mamimilì’ na impit ang bigkas sa huling pantig.

Hindi na bago sa ating halalan ang napapabalitang pagbili ng boto. Sa pamimili, maaaring direktang aabutan ng pera ang isang botante bago siya pumasok sa presinto, kung hindi man ay gagawing kunwaring ‘volunteer’ kapalit ng bayad.

Minsan, hindi na lang indibidwal na pagbili ng boto. Pami-pamilya, magkakasama sa isang purok o looban. Minsan, isang barkadahan o organisasyon. Hindi naman laging pera ang ipinambibili ng boto. Pwedeng bigas, load sa telepono, kagamitan sa bahay, grocery. Basta nabibili ng pera. Pwede nga namang sabihing nagbigay, hindi binili ang boto.

Alam na naman natin ito. Nangyayari na. Sana pairalin natin ang nalalabi nating prinsipyo para mapilì natin ang karapat-dapat sa ating barangay. Mamilì. Huwag ipagbili ng boto.

Maging mapilì tayo lalo ngayong parang pangkaraniwan attahasan na ang korapsiyon. Isipin natin ang kinabukasan. Maging mapilì. Pumiling mabuti. Piliin ang makabubuti.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayongmagpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes