Pagasa: LPA umeksit sa PAR 

Lumabas na sa Philippine area of ​​responsibility (PAR) ang Low Pressure Area (LPA) na binabantayan sa West Philippine Sea (WPS) at walang direktang epekto sa bansa, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) kahapon.

Kaugnay nito, ayon na rin kay weather specialist na si Aldczar Aurelio, ang northeasterly surface windflow ay nakakaapekto sa bansa, partikular sa hilagang Luzon.

Sinabi ng Pagasa na ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, at Abra ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulu-pulong mga pag-ulan.

Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulu-pulong mga pag-ulan naman ang mararamdaman din sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms.