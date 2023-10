Paano ka na David? Barbie isasabak sa Kapamilya actor

Marami ang natuwa sa unang collaboration ng ABS-CBN Entertainment at GMA Network.

Naging matagal din kasing naging rival TV networks ang GMA-7 at ABS-CBN.

Sa nalalapit na pagtatapos ng ‘Unbreak my Heart’, ang first teleserye na produced ng Kapamilya at Kapuso (with Viu) ay marami ang umaasa na masundan agad ito ng panibagong collaboration.

Ayon sa pamunuan ng GMA Network, wala pa silang specific na project for TV na kanilang muling pagsasamahan pero hopefully ay sa movie naman sila mag-collab ng ABS-CBN.

Matagal na raw ang contract ng GMA Pictures at ABS-CBN Films pero hindi nga lang daw nila masimulan dahil pandemic at wala pa masyadong nagagawang movie that time.

Pero hopefully daw next year ay matuloy na ito since nagkita naman daw sila ng pamunuan ng ABS-CBN Films sa naganap na ABS-CBN Ball 2023.

Siyempre ang pelikula ay pagbibidahan ng Kapuso at Kapamilya stars.

Sa ngayon ay wala pa raw silang naiisip kung sinong mga artista ang magbibida, pero napipisil ng GMA Network na ipareha si Barbie Forteza sa isang Kapamilya actor.

Naku, bonggels ito for sure, pero paano na kaya ang tambalan nina Barbie at David Licauco kapag natuloy ang pelikula at maging hit?

Eh ngayon pa naman ay hindi masyadong hit ‘yung serye ng BarDa na kabog na kabog ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ nina Coco Martin, Lovi Poe, ha!

Well…