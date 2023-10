P68M shabu nasabat, 5 sa sindikato nalagas

Nasabat ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang P68 milyong halaga ng shabu kasunod ng pagkakaaresto sa apat na umano’y big time tulak at isa pa sa buy-bust operation sa Parañaque City nitong Biyernes.

Ang mga naaresto ay sina Joem Gumbay, 29; Jonjon Almario, 18; Ysmael Abas, 28; Jonnard Mondez, 28 at Sittie Mariam Gumbay, 28.

Sa operasyon, nakumpiska ng PDEA ang 1000 gramo ng shabu, isa pang 9,000 gramo ng shabu na nakatago sa itim na megabox, mga bundle ng boodle money, isang genuine P1000 bill, 4 cellphone at iba’t ibang dokumento ng transaksyon sa droga.

Sa pangunguna ng PDEA Regional Office-National Capital Region (RO-NCR), pinalibutan ng mga operatiba ang lugar matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa presensya ng mga drug suspect sa residential unit sa kahabaan ng E. Rodriguez St., sa lungsod.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 (sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals), Article II of Republic Act (RA) 9165, o “The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.” (Dolly Cabreza/Betchai Julian)