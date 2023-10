Na-surprise nina Daniel, Zanjoe: Joshua naging emosyonal

Naging emosyonal si Joshua Garcia sa pa-surprise post birthday celebration sa kanya last Friday night sa finale media conference ng ‘Unbreak my Heart’ na collaboration ng ABS-CBN, GMA-7, at Viu Philippines.

Bago matapos ang nasabing event ay sinabi ng host na si Robi Domingo na ang huling magtatanong kay Joshua ay manggagaling sa online viewer fan niya kaya tumutok sa screen ang lahat para mapanood ‘yon.

Shookt ang actor sa napanood dahil pa-birthday tribute pala ‘yon para sa kanya.

Naging emosyonal na nga si Joshua habang nakatutok sa sunod-sunod na touching birthday video greetings from his closest friends in showbiz kabilang sina Daniel Padilla, Zanjoe Marudo, Sofia Andres, Ria Atayde, at Dimples Romana.

Inamin ng binata na hindi talaga siya mahilig mag-celebrate ng kanyang birthday.

Last October 7 ay nagdiwang ng kanyang 26th birthday si Joshua pero tulad ng nakagawian niya, walang selebrasyon na naganap.

Kaya hindi niya talaga expected na may pa-post birthday tribute sa kanya ang Dreamscape Entertainment na siyang namahala sa production ng ‘Unbreak my Heart’.

Halatang pigil na pigil ng aktor ang emosyon sa sobrang happiness at thankful sa dami ng blessings na natatanggap niya at isa na nga rito ay ang ‘Unbreak my Heart’ na kaabang-abang ang last 5 weeks, ha!

Bongga!