Michelle Dee pasok sa Top 10 ng Miss Universe

Nag-release na ng Top 10 ang Miss Universe Organizations via Instagram. Top 10 sa paramihan ng boto, ha!

Pero nilinaw nga nila na…

“The delegates are presented in no particular order. Results as of votes placed before Thursday, October 12th.”

Meaning, pantay-pantay pa sila sa Top 10 na ito, o walang number one, at walang number ten.

So, may chance pa ang lahat para patunayan, na mas desidido silang panalunin ang representative ng kanilang bansa.

Remember, ang kadalasang top 1 ay automatic na pumapasok sa semi-finals.

Anyway, pasok si Miss Universe Philippines Michelle Dee.

At kasama niya sina France Diane Leyre, Nicaragua Sheynnis Palacios, Albania Endi Demner, Mexico Melissa Flores, Myanmar Amara Bo, Puerto Rico Karla Acevedo, Chile Celeste Viel, Thailand Anntonia Porsild, Lebanon Maya Abou El Hosn.

Sa mga gusto pang humabol, mag-download lang ng Miss Universe app para makaboto.

“Maraming salamat!” komento ni Michelle.

Mababasa rin sa komento ang chika ng mga boto kay Nicaragua.

Siyanga pala, live na live na mapapanood mula El Salvador ang 72nd Miss Universe 2023 sa iba’t ibang platforms ng ABS-CBN kabilang ang A2Z Channel 11, Kapamilya Channel, Metro Channel, at iWantTFC, sa Nobyembre 19 (Linggo), 9:00am.

At umabot nga sa 89 na mga reyna mula sa iba’t ibang bansa ang makakalaban ni Michelle.

Kanino kaya ipapasa ni 71st Miss Universe R’Bonney Gabriel ng USA ang korona?

Maaari ring mapanood ang same-day replay nang 9:30 ng gabi sa A2Z, Kapamilya Channel sa pamamagitan ng Sunday’s Best, Metro Channel at iWantTFC. Magkakaroon din ng mga replay sa Metro Channel sa ibang araw.

(Dondon Sermino)