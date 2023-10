Mabigat na parusa sa akusasyong mali

“Our own self-realization is the greatest service we can render the world.”

Simula pa lang nang lumantad si Jeff Tumbado , dating executive assistant ng sinuspindeng LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III , ay puno na ako nang pagdududa sa kanyang motibo .

Hindi ba kayo nagtataka na alam niya ang lahat ng korapsyon sa LTFRB gayong siya ang tumatanggap ng pera para umano kay Guadiz ?

At bago pala ang naganap na press conference ni Tumbado kasama ang transport group na Manibela ay sinuspinde na pala siya dahil sa katiwalian .

Sa naging panayam ko kay Mar Valbuena ng Manibela sa Unang Balita , tinukoy niya ang dalawang Kongresista at si DOTR Sec. Jaime Bautista na tumatanggap umano ng pera galing korapsyon sa LTFRB .

Ito ay sina Cong. Romeo Acop ng 2nd district ng Antipolo City at Cong. Sandro Marcos , anak ni Pangulong Bongbong Marcos . Sabi ni Valbuena , ang impormasyong ito ay galing kay Tumbado .

Ngayon , bumaligtad na si Tumbado sa kanyang akusasyon at itinanggi pa na bahagi nito ang pagkakasangkot ng 2 kongresista at ni Bautista.

Dinagdag lang umano ito ni Valbuena , aniya . Sa madaling salita , nakuryente si Valbuena .

Dapat ay may mas mabigat na parusa sa sinumang mag-aakusa ng mali , sa gobyerno man o pribadong usapin .

Hindi biro ang pagkasira ng kredibilidad ng isang indibdwal resultan ng maling paratang . Lalo na sa mundo ng social media , na kay bilis manghusga , walang kapatawaran ang panglalait at pagkutya base sa fake information .

