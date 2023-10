LJ Gonzales nagliyab, FEU kinolekta 1st win

Mga laro Linggo:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm — NU vs La Salle

4:00pm — Adamson vs UE

NATAKASAN ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws ang pambihirang panalo laban sa defending champions Ateneo Blue Eagles kasunod ng krsuyal na mga tirada ni LJ Gonzales sa overtime patungo sa 66-61 panalo upang ilista ang unang panalo sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tumapos si Gonzales ng game-high 21 puntos, kasama ang pitong rebounds, dalawang assists at isang steal.

Magkasunod na mahalagang basket ang ibinuslo ng tubong San Mateo, Isabela sa overtime tampok ang jumpshot sa 1:11 ng laro para sa 61-59.

Sinundan niya ito ng malupit na stepback jumper, kasunod ng turnover ng Ateneo, sa nalalabing 35.2 segundo sa laro upang iangat sa 63-59 ang FEU.

Dinala naman sa anim na puntos na kalamangan ni Xyril Torres sa 65-59 mula sa dalawang free throws sa nalalabing 23.5 segundo.

Sinubukan pang humirit ng Ateneo nang ipasok ni Ian Espinosa ang layup sa nalalabing 11.8 segundo, kasunod ng 18-3 run na hinirit sa fourth quarter upang madala sa overtime ang laro sa 57-all. u

Subalit sinelyuhan ni Renzo Competente ng isang freebie sa 8.2 segundo para makuha ang unang panalo sa limang laro, habang bumagsak naman sa 2-3 ang kartada ng Ateneo na patuloy na hindi nakakakuha ng winning streak sa bagong season.

Nasayang naman ang pamamayani ni Jared Brown para sa Ateneo sa 18 points sa 7-of-12 field goal shooting kasama ang 4-of-9 sa tres, sinegundahan ni Kai Ballungay sa 12 markers, 7 boards at 2 steals.

(Gerard Arce)