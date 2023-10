Kim nagbanta, ‘di pinapasok sa Amazon Prime Studios

Tanggap na tanggap ni Kim Chiu ang pagiging malandi, kontrabida niya, ha! Okey na okey sa kanya ang mga komentong nilalait o tila sinusumpa siya, dahil sa ginawa niyang panlalalaki.

“Passed by Amazon Prime Studio (US flag). Nagpakilala akong si Juliana Lualhati, pero ‘di nila ako pinapasok.

“Pati ba naman sila galit kay Juliana?!” sabi ni Kim, na naka-tag pa ang @primevideo, @primevideoph.

Yes, si Juliana Lualhati nga ang karakter ni Kim sa ‘Linlang’ na palabas sa Prime Video. Na sabi nga ay kinamumuhian na ngayon, dahil sa ginawa niyang panloloko sa mister niyang si Paulo Avelino, at pagpatol niya kay JM de Guzman.

Pero banta pa rin niya, “Wait lang, papakulot muna ako. Babalikan ko kayo! Kasama ang palad ni Nay Amelia!” chika pa rin niya.

Pero ang nakakaloka nga ay ang mga komento ng mga fan, na lahat nga ay may pabirong inis sa kanya.

Sabi nga ng mga fan, hindi raw kasi suot ni Kim ang double slit skirt niya kaya hindi siya pinapasok.

“Ay susuutin ko rin ‘yung double slit kong skirt!” sabi ni Kim.

Pero heto nga ang iba pa nilang gigil comment kay Kim.

“Baka kasi manlalaki ka riyan kaya hindi ka pinapasok, Juliana.”

“Naku masasampal na talaga kita, ba-backup ako kay Paulo. Kawawa naman siya.”

“Buti nga sa iyo, hindi ka pinapasok.”

“Deserve mo ‘yan. Ano ka ngayon Juliana?”

“Kuhang-kuha mo talaga ang gigil namin.”

“Grabe hindi ako makahinga sa mga ginawa mo!”

Well, iba rin, di ba? At least, marami ang sumaludo, sumang-ayon sa desisyon ni Kim, na sumubok naman ng ibang karakter, na hindi na lang parating siya ang inaapi, na ngayon ay siya naman ang nang-aapi.

Bongga!

(Dondon Sermino)