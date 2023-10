Karera Tips Ni JP Gonzales

R01 – 2 Oradas Gray, 1 Dugong Bughaw, 5 Hot Rots Hearts, 3 Mucho Caliente

R02 – 7 La Liga Filipina, 5 Palauig/Attractive Force, 6 Life Gets Better, 2 Euroclydon

R03 – 8 Lucky Lea, 1 Basket Of Gold, 2 Bahandi, 3 Go Aydan Go

R04 – 8 Piece Of Cake, 4 My Dad Bogart, 6 Aly Yana, 1 Electrify

R05 – 6 Iris, 7 Clairvoyant/Moderne Verde, 5 Love Radio, 1 Kalanggaman Island

R06 – 5 Flattering You, 2 Sophisticated, 1 Agi Daw, 4 Senshi Spirit,

R07 – 3 Bisyo Mag Serbisyo, 2 Autumn Shower, 5 Work From Home, 4 Jean Genie

R08 – 1 Hombre/Highly Honored, 6 Hakeem, 2 Mythic Layla, 7 Colony Bell

R09 – 9 Amelia, 1 Blown Away, 2 Air Class, 3 Happy Julianne

R10 – 2 Lucky Noh Noh, 6 Stripe Of Pink, 3 Right Answer, 5 You Never Know

R11 – 7 Magnolia Yana, 2 Walkin On Sunshine, 6 Top Posse, 5 Sultanov

R12 – 4 Awesome Cole, 3 Wild Act, 8 I Love Matty, 6 Speak Easy

R13 – 9 Boni Avenue, 7 Markees Angel, 5 Daginding, 8 Cool Mom

Solo Pick: La Liga Filipina, Piece Of Cake, Flattering You, Lucky Noh Noh, Magnolia Yana

Longshot: Boni Avenue