Jacob Cortez itinarak bagong career-high

Mga laro Linggo:

(Filoil EcoOil Arena)

10:00am — EAC vs SSC-R

12:20pm — UPHSD vs Letran

2:40pm — CSB vs AU

KUMANA ng panibagong career-high si Jacob Cortez upang gapiin ng San Beda University (SBU) Red Lions ang Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers, 74-70, sa unang laro ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament Sabado sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Sinandalan ng Red Lions ang 21-anyos na “Cool Cub” ng 24 puntos kabilang ang isang drayb para dalhin sa 71-70 ang koponan gayundin ang dalawang mahalagang free throws upanag ibigay sa Mediola-based squad sa 4-2 kartada.

Katabla nila ang Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, habang bumagsak sa solo fifth place sa 4-3 ang JRU.

Nag-ambag rin ang 6-foot guard ng limang rebounds, apat na steals at namahagi ng dalawang assists, kabilang ang 6-of-14 three-point shot mula sa masamang 7-of-19 shooting, gayundin ang kampanteng 4-of-5 sa free-throw line.

“Thankful ako sa mga boys na nag-respond sila sa akin,” wika ni assistant coach Andre Santos, na naging emosyonal sa paghalili kay coach Yuri Escueta kasunod ng suspensiyon.

“Bihira kami to practice without him (Escueta), so to have a full week without him, to play a tough JRU team without him, the emotions really raised.”

Tumulong rin para sa Red Lions si Peter Alfaro sa 12 points, kasama sina Jomel Puno, na kinapos sa double-double sa 9 points, 12 boards at 3 assists.

Sunod na hahanapin ng San Beda ang ika-limang panalo pagsabak kontra University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) Altas sa Martes, habang reresbak ang JRU kontra league-leading Lyceum Pirates sa parehong araw.

(Gerard Arce)