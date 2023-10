Gerzel Petallo namiyesta ng ‘kills’ kontra Lady Falcons

Mga laro Linggo:

(Rizal Memorial Coliseum)

11:00am — CSB vs UE

2:00pm — UST vs AU

5:00pm — ADMU vs NU

HINATAW ni Gerzel Petallo ang pampanalong spike upang ibigay sa Far Eastern U ang pagwalis sa dating walang talo na Adamson, 25-20, 25-22, 25-20, sa simula ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship playoffs Sabado sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Nakipagtulungan si Petallo sa itinala nitong 10 puntos na lahat sa kills kay Faida Bakanke nang biguin ng Lady Tamaraws ang Lady Falcons sa napakahigpit na labanan para makuha ang matinding sweep sa loob ng 85 minuto at magposte ng 1-0 record sa Pool F.

Nagtala din si Bakanke ng 11 puntos sa siyam na hit, isang block at isang ace habang minartilyo ni Petallo ang lahat ng kanyang 10 puntos sa mga pag-atake sa ikaapat na panalo ng FEU sa gayundin na laro sa SSL Season 2.

Samantala’y ginulantang ng dating NCAA champion Arellano University ang ilang beses naging UAAP queens na Ateneo de Manila sa paghugot ng 25-21, 25-18, 25-21 panalo upang pagandahin ang kartada tungo sa ikatlong pwesto sa Pool F sa 3-1 panalo-talo baraha.

Nahulog naman ang Ateneo Blue Eagles sa kabuuang 2-2 panalo-talong marka.

Walo pang mga manlalaro ang humakot sa scoring board sa pangunguna ni Mitzi Panangin na may walong puntos para sa ward ng deputy mentor na si Manolo Refugia.

“Naniwala lang po ako na mananalo kami. Doon po nag-start ‘yung confidence ko. Magtiwala lang sa sarili at sa team,” sabi ni Petallo, na napili bilang Best Player of the Game sa 16-team SSL sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education at ng Philippine Sports Commission. (Lito Oredo)