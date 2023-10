DPWH binoldyak sa tapon pondo

Kinastigo ni Senador JV Ejercito ang Department of Public Works and Highways (DPWH) dahil sa paggiba nila ng maaayos na kalsada at tulay sa pagsasabing pag-aaksaya ito ng pondo ng gobyerno.

Binanggit ni Ejercito na sa lugar nila sa San Juan, tatlong matitinong tulay ang giniba para lamang gawan ng bagong tulay at may maaayos na kalsada na sinisira para lamang makagawa ng bagong kongkretong kalsada.

“Ang ganda-ganda pa ng espalto parang two o three years lang nag-overlay ang ganda pa, pinatungan na naman. Sabi ko nga parang Skyflakes na ito, patong-patong,” wika ng senador.

“Tapos ‘yong tatlong tulay doon sa amin, short span maikli papunta sa Greenhills, light traffic walang heavy load sinira. Noong binuo tulay pa rin (pinagawa),” dagdag ng senador.

Naniniwala si Ejercito na gustong ubusin ng DPWH ang pondo sa bawat Distrito kaya naghahanap sila ng magagawang proyekto kahit maayos pa ang kalsada o tulay.

“Since wala na sigurong mapagawa, halimbawa ‘yong Distrito mayroon pondo talagang para lang magamit hahanapin ‘yong gagawin,” ani Ejercito.

Aniya, dapat ay naghahanap ang DPWH ng mga lugar kung saan walang maayos na kalsada o tulay imbes na sirain ang mga matinong kalsada at tulay.

“Sayang ang pondo, hindi tayo mayaman na bansa,” diin pa ng senador.

Nauna rito ay nagpaliwanag si Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Senado na ang pag-sasaayos ng mga kalsada ay bahagi ng “preventive maintenance” upang makatipid ang kagawaran sa pondo.