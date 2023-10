‘Di pa rin makabog ang tambalan… Vilma, Christopher may magic ang chemistry

Ang bongga ng tambalang Vilma Santos-Christopher de Leon dahil Love Team for All Seasons ang tawag sa kanila, ha!

Paano na naman, 48 years nang magkatambal sina Atw Vi, Boyet (tawag sa kanila) na nagsimula sa pelikulang ‘Tag-ulan sa Tag-araw’ noong 1975 na talaga namang tinangkilik ng fans.

Simula nga noon ay tinanggap ng mga manonood ang Vi-Boyet love team at pinatunayan ito ng blockbusters at award winning movies na pinagtambalan nila tulad ng ‘Relasyon’, ‘Hanggang Ngayon Ika’y Minamahal’, ‘Minsan Pa Nating Hagkan Ang Nakaraan’, ‘Sinasamba Kita’, ‘Imortal’, ‘Dekada ’70’, at marami pang iba.

Huling nagtambal sina Ate Vi, Boyet sa ‘Mano Po 3’ noong 2004 at ngayon ay inaabangan na nga ang reunion movie nila na ‘When I Met You in Tokyo’ ng JG Productions sa ilalim ng direksyon nina Rado Peru, Rommel Penesa. Ang premyadong aktor mismo ang associate director ng pelikula.

Tsika nga ni Ate Vi tungkol sa reunion movie nila ni Boyet, “I’m very excited about the movie. Right away I fell in love with the story, plus with Christopher pa, kaya di ako nahirapang mag-yes sa project. I chose this film because I know it’s not gonna be easy for me to face the camera again. With Yetbo alam ko na he will guide me, he will motivate me kasi malalabas niya kung anuman ang character ko. Alam ko with Yetbo alam niya kung paano ilabas ‘yung character na hinahanap ko. Na-miss ko ang team up with Yetbo.”

Sa shooting nga nila sa Tokyo ay kitang-kita na hindi nawala ang chemistry ng dalawa.

“Ganun pa rin, eh. Natatawa nga kaming dalawa kasi parang it’s better nga kasi we’re more matured. Hindi mo naman maipapaliwanag. Hindi mo naman magagawa ang chemistry. Ang chemistry innate, eh. Lumalabas ‘yon and I think that’s one thing that I have with Yetbo and vice-versa. Kung bakit hanggang ngayon, for so many years, heto pa rin kami, we’re still doing a movie. ‘Yan ‘yung chemistry namin talaga, ‘yung magic,” dagdag pa ni Ate Vi.

Almost 95% nga pala ng mga eksena sa movie ay kinunan sa Japan kung saan isang buwan sila na namalagi doon.

Marami naman ang nagsasabing gustong-gusto na nilang mapanood ang ‘When I Met You in Tokyo’ dahil ibang klase pa rin ang tambalang Vi-Boyet.

‘Yun na!

(Jun Lalin)