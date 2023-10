Dating janitor tagumpay na negosyante ngayon sa UAE

Walang posible sa taong nagsusumikap!

Sinong mag aakala na ang isang janitor noon, isa na ngayong matagumpay na negosyante!

‘Yan si Albert Tranquilino na owner ng floral enterprise sa UAE na Darcey Flowers na nagsimula noong 2018.

Nagsimula siya bilang janitor at helper sa isang maliit na flower at funeral parlor shop sa Pilipinas.

Sa edad na 12 ay nangarap na siya na magkaroon ng sarili niyang negosyo.

“The idea of becoming an entrepreneur had always been close to my heart, ever since I was a young boy of 12 years old,” pahayag niya sa isang interview.

Nang makapunta ng Dubai ay doon na niya sini­mulan ang negosyo sa bulaklak.

Kaya naman payo niya sa mga negosyante tulad niya, maging matatag at huwag susuko. (Natalia Antonio)