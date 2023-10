Comelec hahatulan mga pasaway sa BSKE

Target ng Commission on Elections (Comelec) na maresolba lahat ng nakabinbin na disqualification case­s sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa susunod na linggo.

Sinabi ni Comelec Chair George Garcia na sa kasalukuyan, umaabot sa 125 disqualification cases ang kanilang hinahawakan para sa 2023 BSKE.

“Asahan sa darating na linggo, maglalabasan na ang mga desisyon… mula sa dibisyon ng Comelec, umiikot na ang mga resolusyon kung saan ang 125 na na-file na disqualification cases ay ire-resolve na ng Comelec,” saad ni Garcia sa interview ng DZBB.

“Bago mag-October 30, magdi-disqualify at magtatanggal ng mga pangalan sa listahan [ng mga kandidato sa BSKE],” dugtong pa niya.

Binanggit din ng Comelec chair na may nakahanda na rin silang hakbang sakaling hindi agad mailabas ang desisyon bago sumapit ang halalan sa October 30.

“Halimbawa na kakapusin sa panahon, ang Comelec ay may kapangyarihan to suspend any proclamation. Kung ang isang kandidato ay may disqualification case at may merito ang kaso… puwedeng isuspend ang proclamation,” paliwanag ni Garcia.

“Kung kapitan ang na-disqualify, ang number 1 kagawad ang magiging acting barangay chairman,” dagdag pa ni Garcia.

Umaabot na sa 12 kandidato sa BSKE ang nadiskuwalipika matapos maungkat ang mga lumang kasong kriminal.